Postos de saúde de BH continuam funcionando no fim de semana; veja quais

432

Belo Horizonte terá mais um fim de semana com atendimento nos postos de saúde. Ao todo, quatro unidades abrem no sábado (27/5) e uma domingo (28/5) para atendimento de pacientes com sintomas de dengue, chikungunya ou doenças respiratórias.





A medida reforça o atendimento neste período de alta demanda nas unidades de saúde, com a chegada do frio, e aumento de casos de dengue em Belo Horizonte. Além dos cinco postos, as nove UPAs da capital funcionarão normalmente no fim de semana com atendimento 24 horas para o público em geral.A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) também manterá a oferta de teleconsultas para pessoas que apresentem os mesmos sintomas. O atendimento acontece das 7h30 às 18h30 e deve ser agendado a partir das 7h, no site da PBH.Confira os centros de saúde que abrem no fim de semana:Centro de Saúde Barreiro de Cima: Praça Modestino Sales Barbosa, 100, Flávio Marques LisboaNordesteCentro de Saúde São Paulo: Rua Aiuruoca, 455, São PauloCentro de Saúde Santa Terezinha: Rua Senador Virgílio Távora, 157, Santa TerezinhaCentro de Saúde Rio Branco: Rua Crisanto Muniz, 120, Rio BrancoCentro de Saúde Rio Branco: Rua Crisanto Muniz, 120, Rio Branco