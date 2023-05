Larvas e pedras: alunos da UFOP e UFV denunciam situação de bandejões

432

Apesar de estarem a 128,2 km de distância um dos outros, alunos da UFOP e UFV encontram larvas e pedras nas refeições dos bandejões (foto: Arquivo Pessoal ) Larvas, pedras e até a presença de ratos. Esses têm sido os acompanhamentos das refeições servidas aos estudantes das universidades federais de Ouro Preto e Viçosa. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a recorrência com que “corpos estranhos” são encontrados nos alimentos preparados e servidos pelos restaurantes universitários das duas instituições.

Gabriel Borges cursa jornalismo na Universidade Federal de Ouro Preto (UFO) e é um dos usuários que encontraram larvas em seu prato de comida. Em entrevista ao Estado de Minas, o jovem relatou que tinha o costume de almoçar no restaurante universitário do campus Mariana, mais precisamente localizado dentro do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas. Apesar de sempre ouvir críticas em relação à qualidade e sabor da comida, Gabriel sempre a achou “ok”.









As refeições dos restaurantes mantidos pela UFOP estão entre as mais caras em universidades do país. Em abril deste ano, a reitoria da instituição informou um novo reajuste. Desde então, estudantes de graduação e pós-graduação regularmente matriculados pagam R$ 7,06. Já os alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, assistidos pelo Programa de Bolsa-Alimentação, têm garantida a gratuidade.





Nas redes sociais, as pessoas marcaram o perfil da universidade cobrando providências. Os usuários também endossaram as denúncias, afirmando o quão corriqueiro é encontrar larvas e até pedras em suas refeições.





Em comunicado oficial, emitido na manhã desta quinta-feira (25/5), a UFOP informou que os alimentos hortifrutigranjeiros fornecidos pela empresa terceirizada, responsável pelo preparo e pela oferta das refeições, são desinfetados antes do preparo com uma solução à base de cloro e depois lavados em água corrente. No entanto, o serviço é feito de forma manual, o que “aumenta o risco de passar alguma sujidade”.

“Trata-se, portanto, de um processo complexo, o que não justifica a recorrência de problemas. Nesse caso específico, as ocorrências anteriores foram notificadas, e a empresa responsável substituiu os alimentos estocados, além de realizar um novo treinamento com a equipe envolvida”, informou a universidade.





Além disso, a instituição afirmou que a nota atribuída à empresa terceirizada pela fiscalização da universidade é 7,18 - em um máximo de 9. “A atual empresa obteve a maior nota possível na primeira avaliação e, na segunda, a média caiu para 7,18, resultando em um abatimento de 10% no valor a ser pago pelas 33.135 refeições disponibilizadas na primeira quinzena de maio”.





Viçosa

Apesar de estarem a 128,2 km de distância de Ouro Preto, os estudantes da Universidade Federal de Viçosa (UFV) também passam por situações semelhantes às dos colegas da UFOP. Nicole Isabel, cursa biologia e afirma que a qualidade e variedade das refeições oferecidas pela terceirizada evidencia “um completo descaso”.





Nicole conta que a higiene dos locais também não é das melhores. Ela afirma que já encontraram ratos dentro do restaurante universitário, tanto na parte de produção de comida quanto no salão, onde as refeições são feitas e servidas.





“Larvas são quase parte constituinte do cardápio do RU (restaurante universitário). Normalmente na salada, salada mal higienizada, sempre tem larvinha, caracóis. Teve uma época que a gelatina tinha bolor; o negócio meio que fermentava, criava bolor e eles distribuiam mesmo assim. Teve uma feijoada muito esquisita também há um tempo atrás, com uns pedaços de porco com muitos pelos, umas coisas muito evidentes”, relata.





A graduanda de biologia afirma que, desde que as ocorrências ficaram recorrentes, muitos alunos deixaram de usar o bandejões. “O RU cobra R$ 7,35, e é um completo descaso, um negócio muito porco. A comida é ruim de qualidade e variedade, e quando varia são essas variações meio indesejadas."





A reportagem procurou a Universidade Federal de Viçosa, mas até a publicação desta matéria não obteve resposta.