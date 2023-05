Trator passa por cima de carro e deixa duas pessoas feridas em BH

432

Trator passa por cima de carro em BH (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Duas pessoas ficaram feridas após um trator passar por cima do carro em que elas estavam na manhã desta sexta-feira (26). O acidente aconteceu no Bairro Vila Oeste, em Belo Horizonte.Apesar do susto, eles não chegaram a ficar presos às ferragens, mas tiveram que ser retirados do veículo pela equipe do Corpo de Bombeiros. Ambos estavam conscientes e foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).O motorista, de 31 anos, estava com sangramento intenso e foi levado ao hospital. Já o passageiro, de 21, teve apenas ferimentos leves e também precisou de atendimento médico. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.O motorista do trator teria perdido o controle do veículo. As causas do acidente ainda serão investigadas.