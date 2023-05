Sul de Minas tem o maior mirante do mundo dedicado a Santa Sara Kali

Portal Terra do Mandu

Peregrinos visitam Santuário de Santa Sara, em Pouso Alegre (foto: TEMS/Divulgação) Celebrada durante esta semana, Santa Sara Kali tem um santuário dedicado a ela em Pouso Alegre, no Sul de Minas, que atrai milhares de visitantes todos os anos. O complexo abriga o primeiro e maior mirante de Santa Sara no mundo, espaço de atendimento e uma gruta em homenagem à padroeira dos ciganos e a santa da maternidade. O local fica no bairro Ferreiras, na zona rural. A entrada é pela rodovia Fernão Dias.

A programação para o dia da padroeira começou no fim de semana passado, com peregrinação e fogueira. Na quarta-feira, dia dedicado à Santa, o santuário teve atendimento espiritual no Espaço Guaraci, um centro ecumênico próximo à gruta.

Uma imagem de Santa Sara foi colocada no Espaço Guaraci para que devotos possam rezar e colocar lenços na imagem e fazer pedidos ou agradecimentos. O lenço simboliza uma tradição ao longo das últimas décadas devido à história de Santa Sara.

"Sara Kali era negra e acompanhava Cristo ainda muito pequena, com cerca de 12 anos, e também Maria Santíssima. Ela trabalhava como parteira. Seguia os passos e ficou encantada com as palavras de João Batista e ensinamentos de Cristo. Depois da crucificação de Jesus, foi perseguida, como todos os cristãos. Ela fugiu, foi capturada e jogada ao mar", conta o representante do Santuário, Marco Sartori.

"Ela fez sua prece e não foi abandonada, mas, sim, conduzida a Saint Marie de La Mer, na França, onde hoje é louvada." A cripta da Igreja de Saint Michel tem uma imagem de Santa Sara. A cidade tem a maior peregrinação de devotos e povo cigano no mundo.

O Santuário de Santa Sara em Pouso Alegre reúne visitantes de vários países para rezar, agradecer e pedir graças. No alto da colina está o mirante com 13 metros de altura e a cerca de 1 mil metros de altitude, com a imagem de Santa Sara em aço e pintada de dourado, que simboliza a prosperidade e alegria dos ciganos.



Um enorme quartzo rosa fica aos pés da imagem, para significar o amor fraternal. Marco Sartori explica que lá há um ponto energético, como um portal.

Horário e como chegar

O Santuário de Santa Sara fica a cerca de 25 minutos do Centro de Pouso Alegre. A entrada é pelo bairro Algodão, na rodovia Fernão Dias. A estrada rural é quase toda asfaltada e o caminho tem placas que indicam a Colônia Esperança, onde fica o santuário.

Mirante de Santa Sara tem vista exuberante, a cerca de 1 mil metros de altitude (foto: Nayara Andery/Esp. para o EM)

O complexo que reúne a gruta, mirante e Espaço Guaraci está aberto à visitação todos os dias, das 8h às 16h. Atendimentos espirituais são feitos às quartas-feiras, às 19h, e aos sábados, às 10h e às 15h.





(Nayara Andery/ Especial para o EM.)