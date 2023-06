Box em shopping popular de BH é flagrado com mais de 20 iPhones roubados

Entre os produtos estavam 47 celulares, sendo 23 Iphones, 5 tablets e um notebook (foto: PMMG / Divulgação)

Mais de 50 aparelhos eletrônicos foram apreendidos no início da tarde desta sexta-feira (2/6), no Shopping Oiapoque, no Centro de Belo Horizonte. Entre os produtos estavam 47 celulares, sendo 23 Iphones, 5 tablets e um notebook. Os eletrônicos estavam em posse de um homem de 21 anos, que possui um box de manutenção e venda de dispositivos, dentro do centro de compras popular.