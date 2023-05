Piloto morre em queda de avião no Vale do Aço

Piloto morre em queda de avião no Pico do Ana Moura, segundo maior do Vale do Aço, em Minas Gerais (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Leia também: Briga em motel de BH teve envolvimento de adolescente

Um avião de pequeno porte caiu, na manhã deste domingo (14/5), em uma região de mata próxima ao Pico do Ana Moura, no município de Timóteo, na Região do Vale do Aço. O piloto, de 49 anos, morreu no acidente.Segundo informações preliminares, a aeronave levava apenas o piloto, que é morador de Ipatinga, município também na Região do Vale do Aço. Ele voava no trecho mais conhecido como Pelonha sentido a Jaguaraçu, quando o avião caiu.O acidente ocorreu por volta das 9h, mas, por ser uma região de difícil acesso, os bombeiros só foram acionados depois das 16h. O Pico do Ana Moura é o segundo mais alto do Vale do Aço.



Ainda não há informações sobre as causas do acidente. A identidade da vítima também não foi divulgada.