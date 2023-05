Briga em motel de BH teve envolvimento de adolescente

Trio briga em quarto de motel em BH e funcionários chamam a polícia (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

Um dos envolvidos na briga que destruiu um quarto de motel na Avenida Barão Homem de Melo, na Região Oeste de Belo Horizonte, é uma adolescente, de 16 anos, que pode estar grávida. Na manhã deste domingo (14/5), ela e dois homens, de 28 e 19 anos, ficaram feridos após uma discussão na hora de pagar a conta do pernoite.De acordo com a Polícia Militar (PM), o trio se encontrou na madrugada de sábado na rua Sapucaí, no bairro Floresta, Região Central de BH, e depois foram de Uber para o motel, no bairro Estoril. A adolescente e o homem de 19 anos são primos. Os três disseram que não tiveram relações sexuais e teriam ido para o motel apenas para beber e usar drogas. Os dois rapazes chegaram a usar cocaína.Na hora de pagar, o homem mais velho sugeriu dividir o valor da hospedagem entre os três, mas os primos disseram não ter dinheiro, momento em que começou a discussão . Os dois, então, trocaram socos e chutes. Para defender o primo, a adolescente quebrou uma garrafa de vidro e avançou contra o homem mais velho, mas acabou cortando o braço do próprio parente, que teve um corte profundo.O quarto ficou completamente destruído e ensanguentado. À polícia, os funcionários relataram ter ouvido a gritaria dentro do quarto e interfonaram pedindo que eles interrompessem o barulho. Em seguida, o trio desceu até o pátio do motel, ainda brigando e sujos de sangue.Uma funcionária da recepção se negou a abrir o portão, quando foi agredida pela adolescente com um pedaço de madeira e, em seguida, com um cabo de vassoura. Assustados, os funcionários tentaram se trancar dentro do escritório e acionaram a PM.A adolescente não se feriu, mas pediu para ser levada ao hospital, alegando estar grávida. Ela foi encaminhada para a Maternidade Odete Valadares, no Prado, também na Região Oeste de BH.Os três foram levados para atendimento médico e, em seguida, encaminhados para a Divisão Especializada em Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente (DOPCAD), no Barro Preto, na região Centro-Sul. Um celular foi apreendido.A perícia da Polícia Civil também foi acionada e irá investigar o caso.O artigo 82 do Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe a hospedagem de menores de idade em hotéis, motéis, pensões e demais estabelecimentos afins sem autorização ou acompanhamento dos pais, ou responsáveis.