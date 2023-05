Encantador de cães 'rouba a cena' na Feira Hippie no Dia das Mães

Leia também: Dia das Mães: imagens de um domingo especial na feira da Afonso Pena





Em toda amizade há alguns atritos, nada que não se resolvam. Mas Adelmar conta que precisa ficar de olho, colocar uma certa ordem, já que "os cachorros grandes não deixam os pequenos comerem nem beberem água." Comigo por perto não tem problema, tudo bem, mas se viro as costas...", diz.



Adelmar Correia de Lima conta que seus dez cachorros 'ajudam, defendem e fazem companhia' (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Como "encantador de cachorros", Adelmar chamava a atenção de quem passeava pela feira. Com seus sete cachorros presos ao carrinho para coletar os produtos frutos do seu sustento, ele revela com orgulho o nome dos amigos, aqueles que o entendem, que têm uma conexão especial, o defendem, dão afeto e carinho e estão prontos para uma brincadeira: "Hoje estão comigo Nique, Chimbica, Sofia, Pipoca, Pirulito, Nina e Pretinhha. Em casa, estão Chicão, Bob e Princesa. Aqui estão presos por causa dos carros, mas lá em casa só ficam soltos".Sem querer ficar muito tempo longe de nenhum dos cachorros, Adelmar criou uma estratégia para tê-los por perto: "Semana que vem, trago para rua os três que ficaram em casa hoje. É assim, revezo".Em toda amizade há alguns atritos, nada que não se resolvam. Mas Adelmar conta que precisa ficar de olho, colocar uma certa ordem, já que "os cachorros grandes não deixam os pequenos comerem nem beberem água." Comigo por perto não tem problema, tudo bem, mas se viro as costas...", diz. Luta diária pela sobrevivência Como catador de papel, Adelmar revela que fica na rua, trabalhando, três, quatro dias por semana, longe casa: "Assim, deixo três (cachorros) em casa, para tomar conta, já que só mora eu e Deus. E tenho de ganhar dinheiro para pagar água, luz e comprar comida para mim e para eles".

Mesmo com dificuldade, obstáculos e a dureza da vida, Adelmar tem em seus cachorros a esperança de uma vida, pelo menos em alguns instantes, mais leve e certamente com amor: "Eles me ajudam, me defendam, fazem companhia porque sou só eu e Deus".

Sabe aquela velha frase de que o cachorro é o melhor amigo do homem? Pois é, ela nunca fez tanto sentido e é tão real na vida do catador de papel Adelmar Correia de Lima, morador do bairro Goiânia, "prá lá do trevo de Sabará", na região Nordeste de Belo Horizonte.Neste domingo de Dia das Mães, no burburinho e vaivém das pessoas na Feira Hippie , no Centro da capital, Aldemar estava na luta, sem descanso, na companhia inseparável de seus cachorros, os melhores parceiros: "Aqui, comigo, tenho sete, mas são dez. Três estão em casa. Dos dez, criei três e peguei sete na rua porque as pessoas querem o cachorro enquanto está bonitinho; quando ele fica velho, elas abondonam".