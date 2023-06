Veja o momento em que carro desgovernado invade padaria em Betim

432

Imagens da câmera de segurança flagraram o momento em que um carro invadiu uma padaria no bairro Citrolândia, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O acidente foi na tarde dessa quarta-feira (14/6). Na imagem, é possível ver o carro invadindo a padaria de ré e, por pouco, não atingiu os funcionários, nem as pessoas que aguardavam na fila do caixa.

Segundo uma funcionária da padaria, localizada na Avenida Doutor José Mariano, além da entrada da loja, a máquina de cartão, impressora, computador e os fios de energia foram danificados com a invasão do carro.

Ainda na tarde de ontem, a padaria contratou um pedreiro para que o buraco da entrada fosse consertado e, dessa forma, a loja pudesse ser fechada durante a noite. Um eletricista também foi chamado para arrumar a fiação elétrica.

“Só a passageira do carro se machucou. O motorista ficou muito assustado na hora. A irmã dele veio conversar com a gente e disse que vão arcar com todo o prejuízo. Mas precisamos esperar para ver”.



(foto: Reprodução)

A Polícia Militar foi acionada, mas, até o fechamento desta reportagem, o boletim de ocorrência não foi finalizado.

Na manhã de hoje, a padaria está aberta e funcionando normalmente.