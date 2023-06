Cachorro morre ao ser brutalmente atacado por pitbull em Teófilo Otoni

432

Quando a Polícia Militar chegou ao local, um rapaz e uma jovem disseram ter visto o animal 'atacar ferozmente' o outro (foto: Redes sociais/Reprodução) Moradores do Bairro de Fátima, na cidade de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, em Minas Gerais, flagraram em vídeo um cachorro da raça pitbull, que escapou da casa de seu proprietário, atacando um vira-lata, que chegou a ser socorrido, mas morreu.

Quando a Polícia Militar (PMMG) chegou ao local, um rapaz e uma jovem disseram ter visto o animal “atacar ferozmente” o outro, que caminhava pela via. A dona do cão atacado, de 76 anos, aparece nas imagens, que a reportagem teve acesso, tentando interromper o ataque. Ela e o filho o levaram posteriormente a uma clínica veterinária, mas o pet veio a óbito.

A proprietária do pitbull contou à Polícia Militar que abriu o portão de sua residência no intuito de sair com seu automóvel, quando o cachorro, ao ver outros cães na rua, acabou escapando e indo em direção a um deles. Ela alega também ter tentado impedir o ataque. O pitbull só foi desatado do vira-lata quando o filho dela interveio.

A Polícia Militar conduziu a dona do cão responsável pela agressão à delegacia para registro da ocorrência. Ela foi liberada após assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência se comprometendo a comparecer em juízo, no fórum em Teófilo Otoni, quando intimada.