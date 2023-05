Dupla de pitbull escapa de casa do interior de Minas e mata poodle

432

Imagens fortes: Dois cães da raça pitbull mataram um cão poodle em Frutal, no Triângulo Mineiro (foto: WhatsApp/Divulgação)



Dois cães da raça pitbull escaparam de uma residência em Frutal (Triângulo Mineiro) na tarde dessa terça-feira (30/5) e mataram um cão poodle.O animal de pequeno porte também havia escapado da casa de sua tutora. O ataque, que aconteceu no Bairro Flamboyant, foi filmado por populares e registrado pela Polícia Militar (PM) como dano consumado. As imagens são fortes.

Segundo relato da tutora do poodle, o ataque aconteceu no momento que ela foi atender a porta, quando seu cachorro saiu para a calçada, onde já se encontrava a dupla de pitbull.



Ela disse ainda que não foi a primeira vez que os dois cães causaram transtornos aos vizinhos.



Ainda conforme o relato da tutora do poodle à PM de Frutal, a proprietária dos cães de grande porte, constantemente, deixa os pitbulls aos cuidados de uma adolescente de 16 anos. A tutora dos dois pitbulls declarou aos militares que os cães escaparam no momento em que sua filha foi colocar o lixo para fora.



Também consta no registro policial que foi confeccionado um termo de ocorrência para ser encaminhado ao juizado especial criminal.