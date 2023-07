Cadelinha pitbull come o equivalente a R$ 950 em notas de dinheiro

436

Pitbull de 4 anos mastiga mais de R$ 950 e elimina cédulas pelas fezes (foto: (Reprodução TikTok))

Uma cadela da raça pitbull, chamada Indica e que vive na Argentina, viralizou nas redes sociais após escolher mastigar notas de dinheiro. Em um momento em que estava sozinha em casa, a pitbull de 4 anos comeu pedaços de cédulas que totalizaram R$ 974 (56 mil pesos argentinos).

O dinheiro havia sido guardado pelo tutor Juan, que publicou um vídeo no TikTok ao retornar para casa e ver o que tinha acontecido. Nas imagens, é possível ver que o argentino coloca sobre a mesa da sala os pedaços de notas mastigados e questiona o animal de estimação.



"O que você fez", pergunta ele, apontando a câmera para Indica, que apenas observa com cara de "culpada" e abana o rabo. O vídeo já está com mais de 4,5 milhões de visualizações e apesar do prejuízo, Peroni encarou a situação com bom humor.





"Descobri o dinheiro quando chegamos em casa e ele estava todo espalhado pelo chão", disse Peroni ao site NewsWeek . O homem também tranquilizou os internautas e disse que ter comido pedaços de dinheiro não fez mal para a saúde da cadela, que conseguiu eliminar as notas pelas fezes.

"Ela está indo muito bem", afirmou o argentino ao portal britânico Newsweek. "A verdade é que compartilhamos [as imagens] porque além dela nos custar dinheiro, achamos engraçado".