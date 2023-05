Pitbulls atacam policiais durante ocorrência de roubo de celulares

432

Objetos apreendidos com suspeito de roubo (foto: PMMG/ Divulgação ) Policiais Militares foram atacados por cães da raça pitbull ao fazerem o atendimento de uma ocorrência de roubo de celulares, na tarde desta terça-feira (16/5), em Montes Claros, na Região Norte de Minas.









Uma das vítimas conseguiu acessar e localizar o telefone em residência, no bairro Conferência Cristo Rei. A Polícia Militar identificou o imóvel e, ao chegar na casa, encontrou uma jovem de 23 anos que se assustou com a presença dos policiais.Neste momento, dois cachorros da raça Pitbull avançaram nos militares e também na jovem. O policial militar precisou atirar nos animais, que foram mortos.

Um suspeito foi preso no interior do imóvel e com ele foram encontrados seis celulares e um tablet. O segundo suspeito do assalto, de 27 anos, ainda segue foragido.





Os feridos pelos pitbulls foram levados por policiais militares a Santa Casa de Montes Claros.