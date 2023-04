Homem mata a facadas pitbull de ex-companheira depois de tentar agredi-la

Homem foi preso nessa segunda-feira (24/04), em Prudente de Morais, na Região Central de Minas (foto: Reprodução/Pixabay) Um homem, de 24 anos, que matou a facadas o cachorro da raça pitbull da sua ex-companheira, de 40 anos, foi preso, nessa segunda-feira (24), em Prudente de Morais, na Região Central de Minas.





Leia também: "Nossa relação era maravilhosa", diz ex de suspeito de matar médico O homem e a mulher iniciaram uma discussão e, segundo o boletim de ocorrências, ele tentou apertar o pescoço da ex-companheira, mas foi impedido por uma amiga dela que estava com eles.

O homem então foi até a cozinha, pegou uma faca e ameaçou a ex. Neste momento, o cachorro dela começou a latir. Ele segurou a boca do animal e o matou com 10 facadas.

Para os policiais, o homem informou que foi mordido pelo cachorro e esfaqueou o animal para se defender. O homem foi detido e encaminhado para a delegacia.