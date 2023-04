Morte e mentira em crime de corpo encontrado em quintal de casa

Depois de cair em contradições, suspeito foi levado para a Delegacia de Plantão de Betim (foto: PCMG)

Um corpo caído, ensanguentado, no quintal de uma casa, em Contagem. Manchas de sangue dentro da casa. Uma faca quebrada, também com sangue, estava dentro da pia da mesma casa. Informações desencontradas. Um depoimento contraditório, desmentido por uma vizinha.



Esses são os ingredientes de um assassinato, ocorrido perto da meia-noite de segunda-feira (24/4). A vítima, Thiago Irineu da Silva, de 55 anos. O suspeito, preso, é um homem, dono da casa, de 46 anos.

A Polícia Militar recebeu um chamado do Samu, de que ao fazer um atendimento, à Rua Conceição Paula da Mota, 31, Bairro Pingo D’água, encontraram um homem, morto, com uma facada. Além disso, sinais de violência pelo corpo.

O dono da casa contou aos policiais que a vítima estaria envolvida numa briga com sua mulher e que teria entrado no quintal da casa dele para se esconder de um grupo que o perseguia. Falou ainda que estava dentro da casa quando ouviu o barulho de mais pessoas no quintal e gritos, mas que preferiu não se envolver, permanecendo no interior da residência.

Segundo o dono, somente depois que os barulhos cessaram, ele abriu a porta e foi ao quintal, onde viu Thiago caído. Correu, então, até o vizinho e pediu para chamar o Samu.

Ao chegarem, os policiais militares foram, primeiro, ao local onde estava o corpo. Em seguida, fizeram uma verificação no interior da casa, com o consentimento do seu proprietário. Lá encontraram marcas de sangue ouviram explicações, equivocadas, sobre cada detalhe encontrado.

Primeiro, os militares encontraram manchas de sangue no chão. O homem disse que eram antigas, e de uma carne que ele cortara, usando uma faca que os policiais viram quebrada, na pia. Disse também que a carne cortada estava na geladeira. Mas os policiais não encontraram carne alguma no eletrodoméstico.

Os policiais decidiram, então, ouvir vizinhos e um deles contou que vítima e o suspeito estavam bebendo desde a tarde de terça-feira, na casa onde o crime aconteceu. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao dono da casa. O suspeito foi levado para a Delegacia de Plantão de Betim.