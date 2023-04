"Nossa relação era maravilhosa", diz ex de suspeito de matar médico

Vinícius Soares Garcia, de 31 anos, foi encontrado morto dentro de seu apartamento, no Centro de Belo Horizonte; ele foi esfaqueado diversas vezes (foto: Redes Socias/Reprodução)

Rafael Paiva, de 27 anos, falou um pouco sobre a relação amorosa que teve com Victor Dornas Ribas, suspeito de matar o médico Vinícius Soares Garcia, de 31 anos, a facadas. Rafael é estudante de medicina veterinária e namorou Victor de outubro de 2022 a fevereiro deste ano.

“Minha relação com o Victor era maravilhosa. Ele praticamente carregava água na peneira pra mim. Nada a reclamar. Existia briga de casal, mas nada demais. Não sei o que o levou a fazer tal coisa”.

Segundo Rafael, ele nunca percebeu comportamento estranho no então companheiro e que nunca foi ameaçado por ele.

Rafael explicou que o relacionamento chegou ao fim devido a modos de pensar diferentes, por não concordarem em tudo. Mas, mesmo assim, ele não tem o que dizer de negativo do namoro.

“Eu acho que nosso relacionamento foi muito positivo. Planejamos viajar, trabalhar juntos, morar juntos”, disse ele. Ainda segundo Rafael, desde o término do relacionamento, não teve mais contato com Victor.

De acordo com a secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Victor Dornas Ribas teve registro de entrada no sistema prisional no domingo (23/4) e, no momento, está sob escolta de policiais penais do Núcleo de Gestão de Escolta Hospitalar em um hospital. Assim que obtiver alta médica, ele será encaminhado para o Ceresp Gameleira, em Belo Horizonte.

Relembre o caso

O corpo de Vinícius foi encontrado dentro do próprio apartamento. Assim que a Polícia Militar chegou ao local, encontrou uma poça de sangue na porta do imóvel. A perícia da Polícia Civil foi acionada e constatou o óbito.

Exames preliminares constataram que o médico foi esfaqueado. Ele apresentava dez perfurações no peito, uma no rosto, três na mão esquerda, uma na mão direita, seis na cabeça e no pescoço e oito nas costas. O corpo foi levado para o Insituto Médico Legal e liberado pouco tempo depois.

O principal suspeito de cometer o crime tem 30 anos e é chef de cozinha. Ele foi localizado pela Polícia Militar internado no Hospital Espírita André Luiz. De acordo com o boletim de ocorrência, o médico que o atendeu afirmou que ele apresentava cortes e hematomas pelo corpo. O suspeito alega que foi estuprado.

O que o suspeito fala

Ainda segundo o boletim de ocorrência, o suspeito de matar Vinícius contou que o conheceu há cerca de 15 dias e que passou a noite de quinta (20/4) e a sexta-feira (21/4) na companhia do médico e de mais duas pessoas. Ele não soube identificá-las.

O homem ainda afirmou que foi drogado e abusado sexualmente, mas não soube dizer quando e quem seria o responsável. Quando se deu conta do abuso, ele tentou sair do apartamento, mas teria sido impedido pelo médico, que o ameaçou com uma faca.

Conforme relato do suspeito, ele e a vítima entraram em luta corporal. Ele então teria conseguido tomar a faca e desferiu golpes contra Vinícius. Ao perceber que a vítima estava morta, tentou se matar.

A vida do médico

Vinícius se formou na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e se preparava para se tornar doutor em fonoaudiologia. O jovem médico começou sua carreira em municípios vizinhos à cidade natal, dentre eles São Sebastião do Oeste, Nova Serrana e Bambuí. Atualmente, ele trabalhava na capital mineira como médico plantonista nos serviços de Urgência e Emergência e Terapia Intensiva.

“A opção pela medicina tem tudo a ver com o compromisso de ser e fazer, transgredir e transformar, a si mesmo, para que seja apto a ajudar a quem lhe pedir ajuda para a busca do Bem Estar que todos almejam e merecem. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá! Nós podemos muito, nós podemos mais!”, escreveu o médico em uma publicação nas suas redes sociais.

No doutorado, Vinícius pesquisava sobre Saúde Funcional em Linguagem, Audição e Equilíbrio. A Faculdade de Medicina da UFMG publicou uma nota de pesar. “A Faculdade se solidariza com a família, os amigos e as colegas do PPG (Programa de Pós-Graduação em Ciências Fonoaudiológicas)”.

Em sua atual tese, o médico estudava o impacto causado pela COVID-19 nas habilidade auditivas, cognitivas, na memória e na atenção de pessoas que foram infectadas pelo vírus. Vinícius se tornou mestre no ano passado.

Vinicius Soares Garcia foi enterrado nesse domingo (23/4), no Velório de Interlagos em Divinópolis, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais.