Ex de suspeito de matar médico a facadas: "O que mais temia de ouvir"

Corpo de médico foi sepultado nesse domingo, em Divinópolis, sua cidade natal

O caso do médico morto com 29 facadas dentro de um apartamento no centro de Belo Horizonte teve repercussão em redes sociais. Um homem, que se identificou como ex do suspeito de cometer o homicídio, comentou o caso.

“O que eu mais temia de ouvir nos jornais acabei de ouvir, realmente meu ex namorado matou o atual”, escreveu. Logo depois, ele compartilhou a notícia do assassinato de Vinícius Soares Garcia, de 31 anos.

Ele ainda respondeu a comentários dizendo que o suspeito tinha “alguns deslizes mentais” na época do relacionamento dos dois. “Eu realmente estou com coração pesado, já escrevi várias vezes aqui o que acho que é isso ou aquilo e já apaguei também, realmente é um momento de muita confusão e muito sentimento”.

Em contato com o Estado de Minas, o autor dos tweets explicou que boatos começaram a circular sobre uma possível confusão onde o ex estava envolvido e que "todos" ficaram aflitos com as especulações. "Quando eu digo 'o que mais temia' era por conta desses boatos. Ele sempre foi muito carinhoso comigo".

Ele ainda afirmou que a relação com o suspeito sempre foi boa e tranquila. "Minha relação com o ele sempre foi muito boa, muito mesmo. Ele praticamente carregava água na peneira para mim, mas, como são relações diferentes, eu não sei o que levou ou aconteceu com ele no caso do Vinicius".

O caso

corpo de Vinícius foi encontrado dentro do próprio apartamento . Assim que a Polícia Militar chegou ao local, encontrou uma poça de sangue na porta do imóvel. A perícia da Polícia Civil foi acionada e constatou a morte.

Exames preliminares constataram que o médico foi esfaqueado. Ele tinha dez perfurações no peito, uma no rosto, três na mão esquerda, uma na mão direita, seis na cabeça e no pescoço e oito nas costas. O corpo foi levado para o Insituto Médico Legal e liberado pouco tempo depois.

O principal suspeito de cometer o crime, Victor Dornas Ribas, tem 30 anos e é chef de cozinha. Ele foi localizado pela Polícia Militar internado no Hospital Espírita André Luiz. De acordo com o boletim de ocorrência, o médico que o atendeu afirmou que ele apresentava cortes e hematomas pelo corpo. O suspeito alega que foi estuprado.

A secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais informou que Victor Ribas deu entrada no sistema prisional nesse domingo (23/4). Ele está sob escolta de policiais penais do Núcleo de Gestão de Escolta Hospitalar em um hospital da capital e, assim que tiver alta, será transferido para o Ceresp Gameleira, também em BH.

O que o suspeito fala

Ainda segundo o boletim de ocorrência, o suspeito de matar Vinícius contou que o conheceu há cerca de 15 dias e que passou a noite de quinta (20/4) e a sexta-feira (21/4) na companhia do médico e de mais duas pessoas. Ele não soube identificá-las.

O homem ainda afirmou que foi drogado e abusado sexualmente, mas não soube dizer quando e quem seria o responsável. Quando se deu conta do abuso, ele tentou sair do apartamento, mas teria sido impedido pelo médico, que o ameaçou com uma faca.

Conforme relato do suspeito, ele e a vítima entraram em luta corporal. Ele então teria conseguido tomar a faca e desferiu golpes contra Vinícius. Ao perceber que a vítima estava morta, tentou se matar.

A vida do médico

Vinícius era formado em medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e se preparava para tornar-se doutor em fonoaudiologia. O médico começou a carreira em municípios vizinhos à cidade natal, dentre eles São Sebastião do Oeste, Nova Serrana e Bambuí. Atualmente, ele trabalhava em BH como médico plantonista em serviços de Urgência e Emergência e Terapia Intensiva.

“A opção pela medicina tem tudo a ver com o compromisso de ser e fazer, transgredir e transformar, a si mesmo, para que seja apto a ajudar a quem lhe pedir ajuda para a busca do bem estar que todos almejam e merecem. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá! Nós podemos muito, nós podemos mais!”, escreveu o médico em uma publicação nas suas redes sociais.

No doutorado, Vinícius pesquisava sobre Saúde Funcional em Linguagem, Audição e Equilíbrio. A Faculdade de Medicina da UFMG publicou uma nota de pesar. “A Faculdade se solidariza com a família, os amigos e as colegas do PPG (Programa de Pós-Graduação em Ciências Fonoaudiológicas)”.

Em sua atual tese, o médico estudava o impacto causado pela COVID-19 nas habilidade auditivas, cognitivas, na memória e na atenção de pessoas que foram infectadas pelo vírus. Vinícius se tornou mestre no ano passado.

O corpo de Vinicius Soares Garcia foi enterrado nesse domingo (23/4), no cemitério de Interlagos em Divinópolis, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais.