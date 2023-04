Pitbulls que atacaram idoso são mortos a tiros pela PM

Os pitbulls foram mortos a tiros para resguardar a vida do idoso, segundo a PM (foto: Reprodução Redes Sociais) Dois cães da raça Pitbull que atacaram um idoso de 73 anos foram mortos por policiais militares, em Itaúna, no Centro-Oeste de Minas, nesta segunda-feira (17/4). O caso aconteceu no início da manhã no Bairro Irmãos Auller.

Para conter os animais e, diante do risco à vida do idoso, os policiais, que passavam pelo local, atiraram contra eles. Os dois pitbulls morreram no local.





O idoso foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele estava consciente, com sangramento e lesões nas pernas.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos e foi levada para o Hospital Manoel Gonçalves.

Até o momento, o dono dos cachorros não foi identificado.

Como o Estado de Minas informou mais cedo, um cão mestiço da raça Rottweiler, de nome "Simba", atacou e matou, na noite de domingo, em Montes Claros, no Norte do estado, o próprio dono, o professor Fernando Amauri Ferreira, de 57 anos. Leia mais aqui.

*Amanda Quintiliano especial para o EM