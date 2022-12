Vídeo: cachorro se assusta com foguetes e fica preso em janela de prédio

A janela fica no quarto andar do prédio (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Um cãozinho ficou preso do lado de fora da janela de um prédio no bairro Laranjeiras, em Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas, nesta segunda-feira (5/12). O animal, segundo o Corpo de Bombeiros, estava na sacada que fica ao lado da basculante do vão das escadas quando se assustou com o barulho de foguetes e pulou.

O caso aconteceu durante o jogo em que o Brasil venceu a Coreia do Sul, por 4 a 1, na Copa do Mundo do Catar. Vizinhos viram o momento em que o cachorro pulou. Como não havia ninguém no apartamento, eles acionaram os bombeiros.

O animal não ficou ferido e foi deixado sob os cuidados de outros moradores até a chegada do dono.