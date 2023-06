Vazamento de produto químico queima três pessoas na Estação Barreiro

432

As plataformas B1 e B2 da Estação Barreiro seguem interditadas na manhã desta quinta-feira (15/6) (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Duas mulheres, de 26 e 61 anos, e uma criança, de um ano, ficaram feridas devido ao vazamento de um produto químico na Estação Barreiro, na noite dessa quarta-feira (14/6).

O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou um vazamento de uma tubulação de esgoto.

A Prefeitura de Belo Horizonte informou que uma tubulação do Via Shopping Barreiro se rompeu e atingiu os passageiros, que esperavam nas plataformas B1 e B2 da Estação BHBUS

As vítimas foram atingidas no rosto e sofreram queimaduras de 1º grau. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer as vítimas. Elas foram levadas para o Hospital João XXIII.

O local foi isolado e ficou sob responsabilidade da BHtrans e Guarda Municipal.

Na manhã de hoje, a área onde ocorreu o vazamento segue interditada para que a perícia seja feita.

Os funcionários do local e agentes da BHTrans estão orientando os passageiros sobre a localização das linhas nas plataformas interditadas e organizando os acessos.

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com o Via Shopping e aguarda retorno.