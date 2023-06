Motoboy morre ao bater em poste na zona oeste de BH

432

Número de acidentes, em especial com motocicletas, aumentou muito desde 2020, na Avenida Barão Homem de Melo (foto: Google maps )

Funcionários de uma padaria na Avenida Barão Homem de Melo, no Bairro Alpes, Zona Oeste de Belo Horizonte, viveram momentos de pânico, na noite dessa quinta-feira (14/6), quando um motoqueiro, de 25 anos, bateu num poste, em frente ao estabelecimento e morreu.

Assustados com o barulho e a grande quantidade de sangue no asfalto, os funcionários correram para tentar salvar a vítima. Mas, quando se aproximaram, perceberam que ele já estava morto, sem pulso. O Samu foi chamado e a morte, confirmada.

O guidão e a frente da motocicleta ficaram destruídas. Um dos motivos do pânico e tristeza dos funcionários da padaria é que a vítima tinha trabalhado como entregador do estabelecimento, até alguns meses atrás.

A Polícia Civil investiga as causas do acidente. A mulher da vítima e o irmão estiveram no local e identificaram a vítima, cujo corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).