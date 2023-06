Incêndio destrói carro e interdita garagem de prédio no Buritis

432

Incêndio ficou concentrado na garagem do prédio e destruiu um carro (foto: Bel Ferraz/EM/D.A Press)

Um incêndio em uma garagem de prédio no bairro Buritis, Região Oeste de Belo Horizonte, assustou moradores na madrugada desta quarta-feira (14/6).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 2h da manhã na garagem do prédio, que é residencial com lojas e comércios na parte de baixo. Quinze andares do edifício foram evacuados para a atuação dos militares. Um morador cadeirante e outro com dificuldade de locomoção receberam ajuda especial pra saírem com mais rapidez.

Uma caminhonete Toyota Hilux foi destruída com as chamas. 16 carros e duas motos foram chamuscados.

Por volta das 5h, o incêndio foi controlado e os moradores foram liberados. Ninguém ficou ferido.

O prédio está sem água, luz e gás.

O rescaldo e a ventilação do local foram feitos. A perícia da Polícia Civil foi acionada para identificar como o incêndio começou. A garagem está interditada até a visita da Defesa Civil.

Uma academia, que fica ao lado do prédio, está fechada até que o cheiro saia do estabelecimento.