Suspeito de matar empresário mineiro responde a 5 processos por estelionato

432

No interrogatório com o suspeito, ele ficou em silêncio (foto: Reprodução/ PCRS) O suspeito de matar o empresário mineiro no Rio Grande do Sul responde a cinco processos judiciais por estelionato. A informação foi repassada nesta terça-feira (13/6) pela Polícia Civil (PC) do estado, que, inicialmente, ouviu o homem como testemunha, mas constatou contradições no depoimento, e ele passou a ser suspeito.





Crime em família?

Uma pessoa ligada a Samuel, que pediu para não ser identificada, contou para a reportagem que o segundo homem envolvido no assassinato é genro do parceiro comercial do empresário mineiro. O homem em questão mora em Santo Antônio da Patrulha, cidade onde o corpo da vítima foi encontrado.





Segundo a pessoa, existe a possibilidade de que toda a família dos suspeitos esteja envolvida no crime.





A fonte também contou que o crime foi "decidido de última hora". Samuel foi convencido a ir até Santo Antônio da Patrulha após o suspeito dizer que alguns dos veículos estavam sendo exibidos em uma feira na cidade.



"Durante a viagem, após passar por um pedágio, o cara teria parado o carro em uma estrada deserta e ficado ali por mais de 40 minutos no telefone planejando o assassinato. Até esse momento, Samuel não sabia o que estava acontecendo. A polícia viu pelo rastreador do celular que ele chegou até a se afastar do carro pra conversar e depois voltou", contou.





Ao chegarem na cidade, Samuel foi surpreendido pelo segundo suspeito. Ele foi rendido, e o crime aconteceu. O corpo foi escondido em uma área de difícil acesso.





Entenda

O empresário Samuel Eberth Melo, de 41 anos, estava desaparecido desde o último dia 2. Ele é dono de uma concessionária em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e viajou a trabalho para cobrar o parceiro de negócios a quem tinha consignado 44 carros para revenda, há quatro meses, cujo valor estimado em R$ 5 milhões não teria sido repassado.





Essa era a segunda remessa de veículos enviada de Belo Horizonte ao Rio Grande do Sul. A primeira tinha 25 veículos, e Samuel recebeu o dinheiro.