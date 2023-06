Criança de 7 anos morre atropelada por caminhão no interior de Minas

Criança foi prensada entre o para-choque traseiro do veículo e um muro (foto: CBMMG / Divulgação)

Uma menina de 7 anos morreu atropelada por um caminhão no início da tarde desta terça-feira (13/6), no bairro Bela Vista, em Além Paraíba, na Zona da Mata, em Minas Gerais. A criança foi prensada entre o para-choque traseiro do veículo e um muro.