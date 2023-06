PM apreende veículos clonados e arma de fogo em Belo Horizonte

432

Os autores foram presos e levados para o DETRAN (foto: Polícia Militar de Minas Gerais / Divulgação) Na tarde desta terça-feira (13/6), a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) fez duas apreensões de veículos clonados, além de apreender uma arma de fogo, durante operação realizada pela equipe do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTRAN) enquanto realizavam patrulhamento na cidade.









"Durante o patrulhamento, nos deparamos com o suspeito agindo de maneira suspeita. Ao verificarmos os identificadores do veículo, percebemos que, na verdade, se tratava de um carro clonado", afirmou.





O Fiat Strada apreendido estava com a placa de outro veículo e o chassi adulterado. O indivíduo que estava no automóvel clonado foi detido e conduzido ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran) para as devidas providências.





A segunda apreensão ocorreu no Bairro Tirol, também na Região do Barreiro. Os policiais do BPTRAN recuperaram uma motocicleta Honda CG FAN 160. "Enquanto realizávamos o patrulhamento na região, notamos uma motocicleta vermelha com dois indivíduos. Nos últimos dias, têm ocorrido diversos assaltos na região atribuídos a dois suspeitos em uma moto vermelha, então decidimos abordá-los para verificar", explicou o policial.





A motocicleta também estava com a placa de outro veículo e o chassi adulterado, e o passageiro portava uma arma de fogo. Ambos os suspeitos foram presos e conduzidos ao Detran para as providências cabíveis.