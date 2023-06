Jovem de 16 anos morre em decorrência de meningite em MG

432

Colegas, familiares e profissionais onde a jovem estudava receberam uma medicação como medida protetiva. (foto: foto: Prefeitura de Manhuaçu/Divulgação) Uma jovem de 16 anos morreu em decorrência de uma meningite no último dia 4 de junho, em Manhuaçu, na Zona da Mata Mineira. A informação sobre o óbito, no entanto, só foi confirmada nesta terça-feira (13/6).

Esse é o primeiro caso da doença em 2023 no município.

Nota completa

A Prefeitura de Manhuaçu, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que o município teve recentemente um óbito por doença meningocócica confirmada. O paciente era do sexo feminino, tinha 16 anos e veio a óbito em 04 de junho de 2023.

A Prefeitura de Manhuaçu se solidariza com a família neste momento de dor e roga para que Deus conforte os seus corações.

A Prefeitura de Manhuaçu também informa que, após o conhecimento do fato, está procedendo com o protocolo que determina a realização de ações preventivas, tais como: avaliação das pessoas que tiveram contato próximo para definir uso de medicação específica e; realização de análise do cartão de vacina, para a vacinação seletiva de quem ainda não tomou o imunizante contra a meningite nas escolas onde a adolescente estudava.

A Prefeitura de Manhuaçu destaca que a vacina contra a meningite está disponível pelo SUS e reforça a necessidade dos pais zelarem pela vacinação de seus filhos, mantendo o cartão de vacina em dia, conforme o que determina o Plano Nacional de Imunização (PNI).

A meningite é transmitida por meio de contato próximo, através de secreções, portanto a população deve evitar ambientes fechados e higienizar corretamente as mãos e os alimentos.