PBH amplia vacinação contra meningite C para toda a população

A vacinação contra a meningite C está disponível para toda a população de Belo Horizonte. O imunizante estará acessível em caráter temporário, até o dia 30 de abril.

Todos os centros de saúde estarão fazendo a aplicação do imunizante

A decisão segue orientação da Secretaria de Estado de Saúde. De acordo com a prefeitura de Belo Horizonte (PBH), todos os centros de saúde da capital irão fazer a aplicação da vacina.Para se vacinar, é necessário apresentar um documento de identificação com foto e o cartão de vacinação. Em Belo Horizonte, conforme dados parciais até a última segunda-feira (27), foram registrados quatro casos de meningite C e dois óbitos.