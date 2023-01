Meningite: após morte de jovem, Ouro Preto amplia vacinação

Aplicações de vacina contra meningite acontecem em todas as unidades básicas de saúde do município até fevereiro (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press )

A Prefeitura de Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, ampliou a campanha de vacinação contra meningite. Profissionais da saúde, trabalhadores da educação e estudantes a partir de 16 anos podem ser imunizados. As aplicações acontecem em todas as unidades básicas de saúde do município até fevereiro.