Moradores de Governador Valadares estão em alerta com cheia do Rio Doce

Moradores de Governador Valadares, na Região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, estão em alerta desde o fim da semana (foto: Redes Sociais / Reprodução) Os moradores de Governador Valadares, na Região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, estão em alerta desde o fim da semana passada devido ao transbordamento do Rio Doce, em decorrência das constantes chuvas que tem atingido todo o estado. A cheia do rio já chegou a 3 metros de altura, na régua do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), invadindo partes da cidade.





De acordo com a prefeitura da cidade, até às 20h desse domingo (8/1), o nível do rio estava 2,80 metros acima do normal. Pelas redes sociais, o prefeito André Merlo (sem partido), afirmou que o acumulado de chuva durante a noite foi menos que o esperado e a previsão é que o nível chegue a 3,6 metros até o início da noite desta segunda-feira (9/1), e em seguida estabilize e reduza.









Ainda segundo a administração municipal, até o início da tarde de hoje não há registro de danos humanos. As pessoas desabrigadas estão sendo acolhidas na Escola Estadual Professor Darcy Ribeiro (Rua Quintiliano Costa, 812 – São Paulo), Escola Municipal Padre Eulálio Lafuente Erloz (Rua Monte Azul, 125 – Maria Eugênia) e Escola Municipal Dona Lina Martelli (Avenida Washington Luís, 2941 – Santa Rita). Quem tiver interesse em ajudar, as doações poderão ser entregues nas unidades da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.