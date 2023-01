Jovem morre de meningite em Ouro Preto

Vítima de meningite em Ouro Preto era uma jovem de 23 anos (foto: Agência Saúde/DF/Divulgação) A Prefeitura de Ouro Preto, na Região Central de Minas, registrou uma morte em decorrência de meningite. Em nota divulgada nesta quinta-feira (5/1), a prefeitura informou que todas as medidas determinadas pelo Ministério de Saúde e da Secretaria de Saúde de Minas Gerais já estão sendo tomadas.





Em contato com a assessoria de comunicação da prefeitura, a reportagem doapurou que a vítima era uma jovem, de 23 anos, que morreu no final de dezembro de 2022.

Confira a íntegra da nota da Prefeitura de Ouro Preto:





"Devido a um óbito por meningite em Ouro Preto, a Secretaria Municipal de Saúde esclarece que todas as medidas determinadas pelo Ministério da Saúde e Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais para o caso de meningite estão sendo tomadas.





Por meio de campanha, a Secretaria tem buscado intensificar a procura pela vacinação na sede e distritos. Além disso, todas as medidas preventivas e de bloqueio foram implementadas a partir dos protocolos vigentes. Por meio de campanha, a Secretaria tem buscado intensificar a procura pela vacinação na sede e distritos. Além disso, todas as medidas preventivas e de bloqueio foram implementadas a partir dos protocolos vigentes.



A Vigilância em Saúde reforça a importância da vacinação contra a meningite, considerada a forma mais eficaz de prevenção contra a doença. Procure a Unidade Básica de Saúde mais próxima da sua casa, todas as UBS, tanto da sede como dos distritos, disponibilizam gratuitamente as doses do imunizante. Para vacinar, basta levar documento pessoal e o cartão de vacina.



Público-alvo:

Pessoas de 16 a 30 anos que ainda não foram vacinadas;

Trabalhadores da Saúde;

Trabalhadores da Educação (ensino superior e técnico);



Estudantes Universitários (escolas técnicas, faculdades, institutos e universidades públicas ou privadas).





É importante lembrar que a vacina contra meningite está contemplada no Calendário Nacional de Vacinação e é recomendada aos 3 e 5 meses de vida, com reforço, preferencialmente, aos 12 meses de idade. Mantenha atualizada a carteira de vacinação das crianças!



Em caso do aparecimento dos sintomas de meningite (febre alta, rigidez na nuca, mal-estar, fraqueza e vômito), procure imediatamente a sua UBS ou a UPA."