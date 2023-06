Postos de BH abrem no sábado para vacinar contra covid, meningite e gripe

432

Vacinação em BH não para com feriado; postos irão abrir nesta sexta e sábado (foto: PBH/Divulgação)

Alguns centros de saúde de Belo Horizonte irão abrir neste sábado (10/6). Ao todo serão quatro postos, das regionais Barreiro, Nordeste, Noroeste e Venda Nova. Nestes locais serão disponibilizadas vacinas contra gripe, COVID-19 e meningite C.









Poderão se vacinar contra a COVID-19, com o imunizante bivalente, quem tem 18 anos ou mais. Contra a gripe, o público a partir dos 6 meses de idade poderá receber a dose. Já contra a meningite C, o alvo são as pessoas com 16 anos ou mais.





Para se vacinar, é preciso apresentar um documento de identidade com foto e o cartão de vacinação. As crianças, que irão se vacinar contra a gripe, devem estar acompanhadas de pais ou responsáveis e apresentar, preferencialmente, documento de identificação com foto, certidão de nascimento e cartão de vacina.





A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) lembra que não há contraindicação em tomar, no mesmo dia, os três imunizantes. E, caso a pessoa já tenha recebido qualquer uma delas em algum dia anterior a este sábado, não existe a necessidade de aguardar um intervalo de tempo para receber as demais.

Centros de Saúde que abrirão no sábado (10/6)

Funcionamento: 7h às 18h





Vacinação: 8h às 17h





Barreiro

Centro de Saúde Barreiro de Cima: praça Modestino Sales Barbosa, 100, Flávio Marques Lisboa





Noroeste

Centro de Saúde São Cristóvão: rua Itapecerica, 555, Lagoinha





Nordeste

Centro de Saúde São Paulo: rua Aiuruoca, 455, São Paulo





Venda Nova

Centro de Saúde Rio Branco: rua Crisanto Muniz, 120, Rio Branco

Cenário atual da vacinação em BH

A cobertura da vacina bivalente contra a COVID-19 em Belo Horizonte está abaixo do esperado, mas vem aumentando lentamente. Até o dia 30/5, a vacinação da bivalente em idosos acima de 60 anos estava em 45%, e em adultos, população de 18 a 59 anos, a taxa chegava a 10%.





Entretanto, em balanço divulgado pela PBH nesta quinta-feira (7/6), a taxa de idosos acima de 60 anos vacinados subiu 3% indo para 48%, a mesma porcentagem de aumento para de adultos, que foi para 13%, um ritmo lento de crescimento, mesmo com o aumento dos locais e horários de vacinação na cidade.





Durante estes três meses de campanha de vacinação bivalente foram vacinadas ao todo 2.523.710 pessoas do público-alvo (idosos e adultos).





Órgãos alertam que a baixa procura pode provocar o crescimento do número de casos de gripe e, consequentemente, a maior busca pelos serviços de saúde, inflando o atendimento público.





Baixas temperaturas aumentam os riscos

Uma onda de frio vem atingindo a capital mineira nas últimas semanas. As baixas temperaturas vem trazendo um aumento no número de casos de gripe e pneumonia na cidade, e estas doenças atingem com maior perigo os idosos. As vacinas são essenciais para proteger principalmente esta faixa etária, evitando situações em que essas doenças evoluem para óbito.