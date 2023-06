BH recebe postos extras de vacinação nesta sexta-feira (9/6)

432

Locais de vacinação nesta sexta (9/6)

Além dos 152 centros de saúde, a imunização também ocorre no drive-thru instalado no Primeiro Batalhão do Corpo de Bombeiros, no bairro Funcionários, Região Centro-Sul.





Também em instituições de ensino e rede de farmácias parceiras da Prefeitura de Belo Horizonte.





Centros de saúde

Confira os endereços pelo site da Prefeitura





Farmácias parceiras da PBH – apenas a vacina contra a Gripe

As farmácias das redes Drogarias Pacheco, Drogaria Araujo, Droga Clara e Drogarias Extra Popular, confira os endereços on-line





Drive-thru – apenas a vacina contra a Gripe

Corpo de Bombeiros (Centro-Sul) – apenas as vacinas contra Gripe e Covid-19





Rua Piauí, 1.815, Funcionários





Funcionamento: das 8h às 16h (apenas pessoas com 13 anos ou mais)





Faculdades

Faculdade Anhanguera (Centro-Sul)

Rua dos Aimorés, 1.300, Funcionários

Funcionamento: das 8h às 16h

Faculdade Anhanguera (Venda Nova)

Rua Padre Pedro Pinto, 1.315, Venda Nova

Funcionamento: das 9h às 18h





PUC-MG (Noroeste) – apenas a vacina contra a Gripe

Avenida Dom José Gaspar, 500, acesso 3, prédio 14, sala 113, Coração Eucarístico

Funcionamento: das 14h às 16h

Quem pode se vacinar? Contra a covid-19, da imunizante bivalente, quem tem 18 anos ou mais.

O drive-thru e as farmácias das redes parceiras da PBH, só irão receber vacinação contra a gripe, podem vacinar pessoas com 13 anos ou mais.

Nas faculdades, a imunização contra as três doenças é feita apenas em pessoas com 18 anos ou mais. A exceção é o posto extra da PUC-MG, onde é aplicada apenas a vacina contra a gripe.

É importante destacar que a aplicação das doses para as crianças de 6 meses a 12 anos acontece exclusivamente nos centros de saúde da capital.