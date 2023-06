Mãe é suspeita de envenenar filha de 7 meses em Minas

432

Uma bebê, de apenas sete meses, morreu nessa quarta-feira (7/6) em Andradas, no Sul de Minas, vítima de envenenamento. A mãe da criança é suspeita pelo crime, e também teria tentado tirar a própria vida com a substância tóxica, logo após matar a filha.Segundo informações da Polícia Militar (PM), a suspeita confessou o crime e disse ter usado um remédio de gado, comprado em uma casa de cavalo. A criança chegou a ser levada às pressas a um posto de saúde, a poucos metros da casa, mas foi atendida já sem vida.Ao chegarem no local, os militares encontraram a mãe da criança consciente, sentada em uma cama no quarto de casal. Ela teria dito que aplicou o remédio nela mesma, porém apenas vomitou. Também disse que fez isso devido à "depressão que dói o peito".O crime teria acontecido enquanto o pai da criança estava no trabalho. Segundo a ocorrência, após matar a filha, a mulher ligou para ele e confessou o crime, dizendo que também tentou se matar, mas não conseguiu.O pai da criança, então, correu até a casa e já encontrou a filha morta. Os militares foram acionados por vizinhos do casal, que ouviram os gritos de socorro do homem. Em seu depoimento, ele disse que a mulher sofre de depressão.A mãe da criança chegou a passar mal, com náuseas e vômitos, e foi levada ao hospital. Não há informação sobre seu estado de saúde depois disso. Ela foi presa em flagrante.O caso foi confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde de Andradas. A família passava por acompanhamento psicológico e ambulatorial pelo programa social do município.