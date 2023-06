Quadrilha de mulheres furta shopping em Minas com carrinho de bebê

432

Produtos furtados pelas suspeitas de lojas de shopping de Uberaba foram recuperados (foto: PMMG/Divulgação) Quatro mulheres foram presas em flagrante pela Polícia Militar (PM) de Uberaba, no Triângulo Mineiro, sob suspeita de praticarem vários furtos em estabelecimentos comerciais de um shopping da cidade. Elas foram abordadas na saída do local, na noite dessa segunda-feira (12/6), segundo a PM, e confessaram os crimes.



Também consta no registro policial que as suspeitas entravam nas lojas passando por clientes, colocavam os produtos no carrinho e depois saíam sem realizar os pagamentos.



Leia também: Metrô BH vai testar Wi-fi gratuito embarcado em dois trens do sistema Também consta no registro policial que as suspeitas entravam nas lojas passando por clientes, colocavam os produtos no carrinho e depois saíam sem realizar os pagamentos.





Foram as equipes de monitoramento de câmeras de segurança do shopping que flagraram as ações criminosas e acionaram a PM.



As suspeitas, oriundas de Franca (SP), foram encaminhadas para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil de Uberaba e, em seguida, levadas para a penitenciária local.