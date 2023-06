Norte de Minas tem 4 cidades entre as mais frias do estado nesta quarta

432

Das cinco cidades, quatro são do Norte (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press) Das cinco cidades com as menores temperaturas do estado nesta quarta-feira (14/6), quatro estão localizadas no Norte de Minas. A região, conhecida pelo calor constante, deve continuar com o 'título' até o fim desta semana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).









Veja as cinco cidades mais frias desta quarta-feira em Minas Gerais:

Águas Vermelhas (Norte): 10,3°C Monte Verde (Sul): 12°C Salinas (Norte):12,3ºC Montalvânia (Norte): 12,5ºC Rio Pardo de Minas (Norte): 12,7ºC

Até sexta-feira (16/6), há previsão de baixas temperaturas ao Norte de Minas, mas no fim de semana o frio volta para a região Sul, com 5°C previstos para o município de Monte Verde no domingo.