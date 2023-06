MG: 65 municípios estão em alerta para chuva intensa e ventos de 60 km/h

432

Alerta de chuvas intensas atinge 65 municípios mineiros até quinta-feira (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) divulgou nesta quarta-feira (14/6) alerta de chuvas intensas para 65 cidades de Minas Gerais. O aviso é válido até as 10h da quinta-feira (15/6).









O alerta afeta as áreas Leste de Mato Grosso do Sul, Campinas, Sul/Sudoeste de Minas, São José do Rio Preto, Araraquara, Sul Fluminense, Vale do Paraíba Paulista, Sul Goiano, Piracicaba, Baixadas, Macro Metropolitana Paulista, Ribeirão Preto, Metropolitana do Rio de Janeiro e Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba.





Instruções do INMET:





Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).





Confira as cidades afetadas:





Albertina

Andradas

Bocaina de Minas

Bom Repouso

Borda da Mata

Brazópolis

Bueno Brandão

Cachoeira de Minas

Caldas

Camanducaia

Cambuí

Careaçu

Carneirinho

Conceição das Pedras

Conceição dos Ouros

Congonhal

Consolação

Córrego do Bom Jesus

Cristina

Delfim Moreira

Dom Viçoso

Espírito Santo do Dourado

Estiva

Extrema

Gonçalves

Ibitiúra de Minas

Inconfidentes

Ipuiúna

Itajubá

Itamonte

Itanhandu

Itapeva

Iturama

Jacutinga

Limeira do Oeste

Maria da Fé

Marmelópolis

Monte Sião

Munhoz

Natércia

Ouro Fino

Paraisópolis

Passa Quatro

Pedralva

Piranguçu

Piranguinho

Poços de Caldas

Pouso Alegre

Pouso Alto

Santa Rita de Caldas

Santa Rita do Sapucaí

Santa Vitória

São Francisco de Sales

São José do Alegre

São Sebastião da Bela Vista

São Sebastião do Rio Verde

Sapucaí-Mirim

Senador Amaral

Senador José Bento

Silvianópolis

Tocos do Moji

Toledo

União de Minas

Virgínia

Wenceslau Braz

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata