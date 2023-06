Jovem de 19 anos é morto a tiros por dívida de R$ 7 com tráfico

Polícia Militar encontrou corpo da vítima com marcas de tiros (foto: Reprodução/Policia Militar MG)

Um jovem de 19 anos foi morto nessa terça-feira (13/6) na cidade de Santa Maria do Suaçuí, na região do Vale do Rio Doce. Segundo a Polícia Militar (PM), que encontrou o corpo da vítima com marcas de tiros, uma dívida de R$ 7 com o tráfico de drogas teria motivado o crime.