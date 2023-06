Apartamento pega fogo em Belo Horizonte

Um apartamento pegou fogo na tarde desta quarta-feira (14/6), no bairro Caiçara Adelaide, na região Noroeste de Belo Horizonte.Segundo o Corpo de Bombeiros, a dona da casa ateou o fogo no lugar, mas ninguém ficou ferido.

Em menos de uma hora, os bombeiros apagaram as chamas do prédio, localizado na rua Zenite. O incêndio estava concentrado na cobertura, sem risco para outros andares.Apesar disso, os moradores foram evacuados por precaução.A Defesa Civil foi acionada para avaliação de risco no imóvel.