Passos se recusa a ajudar, mas Capitólio aceita evento com 11 mil motos

Encontro ontem reuniu diretoria do Moto Clube Esquadrão MG e representantes da Prefeitura de Capitólio (foto: Marcelo Mingau) O prefeito de Passos, no interior de Minas Gerais, Diego Oliveira, surpreendeu a diretoria do “Moto Clube Esquadrão MG” ao negar o apoio para a realização do Passos Motorcycles na cidade. Uma tradição de 13 anos chegou ao fim após o Executivo afirmar que o evento não vislumbra interesse público recíproco direto, como fomento do turismo, economia e cultura. A festa, que estava prevista para acontecer no Parque de Exposições Adolpho Coelho Lemos, será realizada em Capitólio entre os dias 18 e 20 de agosto, depois que o prefeito Cristiano Geraldo da Silva (PP) abraçou o projeto.

Os diretores do “Esquadrão MG”, Marcelo Alves da Silva, o Mingau, e Francisco Baltazar, articularam uma saída para a realização do evento e iniciaram uma futura parceria junto à prefeitura de Capitólio, sendo a primeira etapa anual. A decisão foi tomada nessa terça-feira (13/6), após uma reunião para alinhamento de alguns assuntos, que é fruto de um contato por telefone e três presenciais com o secretário de Turismo de Capitólio, Samuel Maia, e outras pessoas. Nos próximos dias, todos vão se encontrar mais uma vez, quando, possivelmente, será firmada a parceria, conforme já ocorreu desde a primeira edição realizada em Passos.

“O Passos Motorcycles, conhecido nacionalmente, já teve participações de motociclistas de países da América do Sul, não ocorre desde 2020 por causa da pandemia, e se não ocorrer neste ano, perderíamos o entusiasmo e com o risco de nunca mais acontecer. Agradeço ao prefeito Cristiano e o secretário Samuel por abraçarem a parceria. Capitólio já tem uma estrutura completa de eventos, uma ótima rede hoteleira e de restaurantes, além da hospitalidade dos capitolinos. Unimos o útil ao agradável, até o final deste mês definiremos a programação dos 3 dias e as contratações das atrações, principalmente os shows musicais”, garantiu Marcelo Mingau.

O secretário de Turismo confirmou que as conversas estão avançando e acredita na repercussão bastante positiva quando lançarem o evento na mídia regional e nacional. “Reunimos nesta terça-feira às margens do lago de Furnas, no Turvo, com a diretoria do Passos Motorcycles, as conversas avançaram e foram muito produtivas, estamos confiantes que este evento será de muita importância para o fomento do turismo de Capitólio. Agora os próximos passos é reunir com os empresários e apoiadores, apresentar o projeto, e dar sequência nos trâmites legais”, ressaltou.

O Passos Motorcycles – etapa Capitólio -acontecerá no Espaço de Eventos do Sindicato Rural dos Produtores Rurais que se localiza no Bairro Morada do Verde, sentido Balneário Escarpas do Lago.

A diretoria está orçando os trabalhos de um engenheiro de eventos, para elaborar a planta deste grande encontro.

Os organizadores estimam que apenas na parte de hospedagem e alimentação podem girar R$ 20 milhões no município.