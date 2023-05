Celular da Igreja Matriz de Passos é recuperado pela Polícia Civil

432

Aparelho celular usado para recados e eventos dos fiéis da Igreja Matriz será restituído ao pároco em Passos (foto: Polícia Civil )

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) em Passos, Sudoeste de Minas, recuperou nesta terça-feira (31/5) um aparelho celular furtado da Paróquia Senhor Bom Jesus dos Passos, a Igreja Matriz da cidade.

O furto havia sido registrado no último dia 23 de abril. O aparelho foi localizado pela polícia junto com um moto-taxista, no centro de Passos. Ele contou que havia comprado o aparelho de uma terceira pessoa.

A partir do depoimento dele, a corporação entendeu que o homem não agiu de má-fé. O moto-taxista foi ouvido e liberado, mas as investigações prosseguem. Segundo a paróquia, o celular foi levado pelo ladrão de dentro da Igreja, depois da missa das 19h de um domingo.

O celular era utilizado para transmitir eventos e recados aos fiéis da Igreja Matriz. O aparelho será devidamente restituído ao padre titular da Paróquia Senhor Bom Jesus dos Passos.