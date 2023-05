Mulher é agredida por reclamar que marido assistia pornografia

Homem assistia a vídeos pornográficos e mostrava fotos de mulheres em cenas de sexo para o primo (foto: Reprodução/Pixabay) Uma mulher de 35 anos teve inchaço na mão, na cabeça, nos braços e perdeu um dente ao ser agredida pelo marido, na terça-feira (30/5) em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Segundo a Polícia Militar (PMMG), a vítima reclamou que ele assistia vídeos pornográficos e mostrava fotos de mulheres em cenas de sexo para o primo dele.

De acordo com a vítima, o primo teria respondido com palavras ofensivas e até a ameaçado. Então, o marido entrou na discussão e retirou o outro homem da casa. Ao retornar, começou a agredir a esposa com socos.

Para se defender, a mulher pegou uma chave e desferiu contra o autor um golpe, que causou corte no queixo e ferimento na cabeça.

Vizinhos que escutaram a briga acionaram a polícia. O casal foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A mulher precisou ficar no local para a realização de exames complementares. Ela tinha dor na coxa direita, além de apresentar inchaço na mão esquerda, na cabeça, em ambos os braços e a perda de um dente, informou a unidade de saúde.

O homem foi encaminhado para a delegacia. A polícia prossegue com a investigação do caso.