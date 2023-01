Mulher é sequestrada e agredida na Zona da Mata Mineira

Vítima denunciou vizinho por importunação sexual, na cidade de Tocantins, em Minas (foto: Prfeitura de Tocantins) Uma mulher, de 28 anos, foi vítima de sequestro e agressão no fim da tarde dessa quinta-feira (5/1), em Tocantins, na Zona da Mata Mineira.



Segundo relato da vítima aos policiais militares, ela foi agredida durante vários minutos com uma barra de ferro nas costas, na cabeça e nos braços.



Ao perceber que o veículo parou e que eles iriam libertá-la, a vítima tentou pegar o celular para chamar a Polícia Militar. No entanto, ao ver a ação da mulher, os sequestradores tomaram o aparelho e o jogaram às margens da MG-265. Leia também: Uma pessoa morre, e outra fica ferida, em acidente de carro em Minas

Importunação sexual

Os policiais militares perguntaram para a vítima se ela tinha alguma inimizade. A mulher respondeu que “não”, mas que denunciou um vizinho, no mês passado, por importunação sexual.



Os policiais militares foram até a casa do vizinho da mulher. No entanto, ao chegar no local, não encontraram ninguém.



Os PMs recolheram imagens de câmeras de segurança do local próximo ao que a vítima foi sequestrada. O caso será investigado pela Polícia Civil.