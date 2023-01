Cidades da Zona da Mata decretam alerta e pedem mantimentos a desalojados

Parte da MG-133 cedeu por causa da forte chuva (foto: Polícia Militar Rodoviária) As fortes chuvas registradas em Minas Gerais, nos últimas dias, têm levado preocupação a cidades da Zona da Mata Mineira. Vários municípios sofrem com alagamentos, sendo que em alguns deles, como em Lima Duarte, pessoas estão desalojadas e desabrigadas.

A prefeitura de Tabuleiro decretou situação de emergência no município. Segundo o Executivo Municipal, “o aumento abrupto do volume de água do Rio Formoso provocou inundações, alagamentos e enxurradas em vários pontos da cidade e também na zona rural”.

Ainda na região de Tabuleiro, a Polícia Militar Rodoviária informou que uma parte da MG-133, que liga a cidade a Coronel Pacheco, cedeu e que o trânsito foi interrompido. "Devido à forte chuva, houve deslizamento de pista, e, por isso, o fluxo de veículos precisou ser interrompido entre os municípios de Tabuleiro e Coronel Pacheco. O condutor que precisar trafegar por esse trecho deve procurar a rota alternativa: pela MG-353 e MG-285, redobrando a atenção, pois a pista está molhada e escorregadia", informou o Cabo Reis.

Região de Ubá

Em Ubá e nas cidades circunvizinhas, também há sinal de alerta. A Defesa Civil de Guidoval disse que a cidade se encontra em risco moderado: “Podem ocorrer cheias significativas em Guidoval, como alagamentos, enchentes ou inundações”.

Em Guiricema, o Rio Bagres começou a transbordar, e a cheia atingiu algumas partes do centro da cidade. Em São Geraldo e em Visconde do Rio Branco, o Rio Xopotó, que corta ambos os municípios, está com aumento no nível da água.

Rio Pomba a 1 metro de transbordar

A prefeitura de Cataguases emitiu um comunicado na manhã desta sexta-feira (6/1) informando que o Rio Pomba, que corta a cidade, atingiu 4,5 m de nível da água, o que fez o município entrar em estado de alerta.

"Para que o rio sair da caixa, é preciso alcançar a medida de 5,50 m", informou a prefeitura. Além disso, a Defesa Civil fez o alerta para a população ribeirinha do município. "Apesar de não apresentar transbordo no momento, o Ribeirão Meia Pataca também está muito cheio, e a população ribeirinha também deve manter-se atenta", explicou a prefeitura por meio de comunicado.

Central hidrelétrica de Ervália abriu as comportas

Por causa da quantidade de chuva na cabeceira do Rio dos Bagres, em Ervália, a Pequena Central Hidrelétrica (PCH) do município teve as comportas abertas na manhã desta sexta.

“A abertura será de forma responsável, porém, haverá aumento no volume do Rio dos Bagres em consequência no Rio Xopotó, que já se encontra muito volumoso. Fiquemos calmos, mas vigilantes, pois estas águas chegarão no município de Guiricema nas próximas horas e estarão seguindo para Guidoval até a tarde e a noite de hoje, unindo às águas que já passam por aqui”, informou a Defesa Civil.

Lima Duarte pede ajuda

Lima Duarte foi outra cidade atingida fortemente pelas chuvas neste início de mês. A prefeitura informou que 67 pessoas estão desalojadas, e 13, desabrigadas, no município, impactando em 38 famílias.

O Executivo começou uma campanha solidária para arrecadar itens para as pessoas que perderam móveis e eletrodomésticos com a chuva. A prefeitura listou a quantidade de itens necessários:

17 guarda-roupas

8 cômodas

5 armários

5 camas de casal

3 meses de jantar

3 estantes

3 fogões

2 geladeiras

1 colchão de casal

1 cama de solteiro

As doações podem ser entregues de segunda à sexta-feira, de 8h às 17h, na quadra Wilson de Olveira, a Quadra da Barreira.