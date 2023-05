Enfermeira é agredida em Centro de Saúde em Belo Horizonte

432

A Prefeitura de Belo Horizonte informou que a enfermeira agredida recebeu atendimento médico imediato (foto: Google Street View / Reprodução)

Na tarde dessa terça-feira (16), uma enfermeira foi agredida no Centro de Saúde Minas Caixa, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte.









Sobre a situação do atendimento no Centro de Saúde em questão, a Prefeitura afirmou que: “O Centro de Saúde Minas Caixa possui cinco Equipes de Saúde da Família, sendo que quatro delas estão completas. No momento, uma vaga de médico está em aberto e o processo de contratação já está em andamento. Cabe ressaltar que os usuários atendidos pela equipe que, no momento, está sem médico são encaminhados para os demais profissionais.”





A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) afirmou para reportagem que duas suspeitas, uma mulher de 17 anos e outra de 48 anos, foram conduzidas à Delegacia de Plantão Especializada de Investigação de Ato Infracional, onde foram ouvidas e liberadas. Um procedimento investigativo foi instaurado para a completa apuração do caso.