Mulher é atropelada por caminhão no Anel Rodoviário de BH

A mulher estava com um ferimento profundo no rosto

Uma mulher, de 58 anos, foi atropelada por um caminhão no início da tarde desta quarta-feira (17/5). O acidente aconteceu no Anel Rodoviário, próximo à Vila da Luz, na Região Nordeste de Belo Horizonte.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ela estava com um ferimento profundo no rosto, além disso, no boletim de ocorrência consta que ela também teve fratura nos dois braços.