Homem recebe golpes de machadinha ao pedir para vizinho abaixar som

Homem teve dois cortes na cabeça e um na orelha (foto: Ilustrativa/Pixabay)

Um homem foi agredido com golpes de machadinha, na segunda (15), pelo vizinho após pedir para ele abaixar o volume do som de casa, em Itaúna, no Centro-Oeste de Minas. O caso foi divulgado somente nesta quarta-feira (16) pela Polícia Militar.