Adolescente é morto a tiros em área de disputa pelo tráfico de drogas

O jovem estava caído na Rua Elisa Amaral Peron, bairro Agroceres (foto: Reprodução/Google) O corpo de um adolescente de 17 anos foi encontrado com marcas de tiros, na noite de terça-feira (16) na Rua Elisa Amaral Peron, no Bairro Agroceres, na cidade de Ubá, na Zona da Mata.





Leia também: Homem é condenado por matar suposto chefe do tráfico em BH O suposto homicídio teria acontecido durante uma guerra entre facções criminosas que disputam o tráfico de drogas, segundo a polícia. O adolescente teria sido morto em represália por outro homicídio, ocorrido durante o fim de semana.

Junto ao corpo do jovem, a polícia encontrou um papel com anotações referentes à venda de drogas.



As investigações sobre o caso estão a cardo da Polícia Civil, mas a publicação desta notícia, nenhum envolvido no crime havia sido localizado.