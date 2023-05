Suspeito preso por tráfico de drogas guardava camisas da Polícia Civil

O suspeito foi preso por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. (foto: Divulgação/ PMMG) Um homem, de 36 anos, foi preso suspeito de tráfico de drogas, no bairro Taquaril, Região Leste de BH. Na casa dele, estavam diversos tipos de drogas, uma submetralhadora e camisas semelhantes às da Polícia Civil.





Segundo o boletim de ocorrência, uma denúncia anônima chegou à polícia, nesse sábado (6/5), informando que dois homens comercializavam drogas em uma rua do bairro o dia inteiro e que a mercadoria ficava guardada próximo ao ponto de vendas.

Questionado, ele disse à PM que 'guardou umas coisas erradas' para dois amigos de infância, mas que não usa drogas, é trabalhador e autorizou os militares a fazerem buscas pela casa.





Enquanto vasculharam, eles encontraram uma lista de materiais, incluindo uma submetralhadora, 659 pinos de cocaína e até camisas similares às usadas na Polícia Civil. Veja:

uma submetralhadora 9mm, com carregador

659 pinos de cocaína

3 camisas da Polícia Civil

23 pedras de crack

18 buchas de maconha

2 porções de maconha

4 toucas ninja

Uma balança de precisão

Um coldre em couro

Um maior

O suspeito foi preso por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.





Ele também informou aos policiais que um parente dos amigos mora na casa ao lado. No local, encontraram o pai dos irmãos que teriam pedido para o homem guardar as drogas, mas o senhor disse que não sabe onde estão os filhos, já que não moram com ele.





A ocorrência foi encaminhada para a Central Estadual do Plantão Digital e o caso será investigado.