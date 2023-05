MG: mulher é morta a facadas pelo ex; filho de 2 anos do casal fica ferido

Jovem estava em um bar perto de casa, e o ex foi ao encontro dela, momento em que eles iniciaram uma discussão na entrada do estabelecimento (foto: Redes sociais/Reprodução) Um homem de 29 anos foi preso na madrugada deste sábado (6/5) sob suspeita de ter executado a facadas a ex-esposa, de 23, no município de Andradas, no Sul de Minas Gerais. Durante a investida contra a vítima, o filho do casal, de apenas 2 anos, que estava no colo da mulher, ficou ferido com cortes na perna e no braço, mas não corre risco de morte.



Leia: BH: Corpo com pernas amarradas é encontrado carbonizado debaixo de viaduto No momento da ligação, ainda conforme a mãe, a jovem estava em um bar perto de casa, e o rapaz foi ao encontro dela — momento em que eles iniciaram uma discussão na entrada do estabelecimento.

Então, a jovem resolveu deixar o local com o filho no colo, quando foi atacada pelo ex-companheiro a golpes de faca, que acabaram atingindo o filho do casal. Ele fugiu, mas acabou entrando em contato com o irmão, que intermediou a rendição dele.

Questionado pelas autoridades, o rapaz alegou estar sob efeito de drogas no momento do crime e que a discussão aconteceu em decorrência de “escândalos” feitos pela ex durante a conversa. Segundo essa versão, a vítima cuspiu nele e o agrediu com socos. Por isso, ele sacou uma faca e avançou na direção dela.

Segundo apurado pela Polícia Militar, a vítima não tinha histórico de denúncias de violência doméstica contra o ex-companheiro nem solicitação de medida protetiva.

A mulher chegou a ser socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas chegou ao hospital já sem vida.

O ex-companheiro foi conduzido à delegacia da Polícia Civil em Poços de Caldas.