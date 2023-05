Varíola dos macacos: Minas confirma quarta morte no estado

Desde julho de 2022, Minas Gerais registrou 4 óbitos pela varíola do macaco (foto: iStock/Reprodução) Minas Gerais registrou neste sábado (6/5) a quarta morte por Monkeypox, a varíola do macaco, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). No total, o estado já registrou 615 casos da doença confirmados por exames laboratoriais, enquanto outros 2.487 foram descartados e há 81 casos suspeitos.













A O segundo óbito foi notificado no dia 9 de outubro de 2022, que também é um homem, de 21 anos, residente em Pouso Alegre, com comorbidade. primeira vítima fatal em Minas foi um homem, de 41 anos , morador de Belo Horizonte e natural de Pará de Minas, que morreu em 28 de julho de 2022.





A notificação dos casos suspeitos continua sendo realizada de forma imediata pelo sistema e-Sus Sinan do Ministério da Saúde e o acompanhamento dos casos é feito pelo município.





Vacinação contra varíola do macaco





A campanha de vacinação contra a varíola do macaco começou em março para todo Brasil . Na primeira fase, o imunizante está sendo aplicado apenas em soropositivos para o HIV/aids, pessoas com maior risco para a doença.

São vacinadas homens cisgêneros, travestis e mulheres transexuais que vivem com HIV, com 18 anos ou mais, e com status imunológico identificado pela contagem de linfócitos T CD4 inferior a 100 células nos últimos seis meses. O esquema de imunização é de 2 doses, com um intervalo de 28 dias entre elas.





Pessoas assintomáticas que tiveram contato direto com fluidos e secreções corporais de pacientes suspeitos da doença, independente se confirmado ou não, também poderão se vacinar, após passar por uma avaliação da Vigilância Epidemiológica.